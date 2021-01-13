Донское правительство утвердило изменения в уже действующее постановление о коронавирусных ограничениях.Они будут действовать в период крещенских праздников - с 18 по 19 января. Но вступают они в силу уже с 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Ростовчанам необходимо будет в местах, где будут проходить купания, держать дистанцию в полтора метра. В тех местах, где горожанам предстоит переодеваться, а также там, где поставят обогревающие приборы и медицинские пункты должно быть не менее четырех квадратных метров на человека. Дезинфекция здесь должна проводиться не реже одного раза в два часа, на них также необходимо оборудовать санитайзеры и установки по обеззараживанию воздуха.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде в Ростове-на-Дону на Крещение окунуться в купель с пользой для здоровья.Все адреса площадок, а также полезные советы специалистов.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!