Индексация пенсий в январе 2021 в Ростове и области: кому и на сколько повысят выплаты. Страховые пенсии неработающих пожилых людей в среднем стали больше почти на тысячу рублей.Сумма прибавки у каждого получателя индивидуальна. Она зависит от от размера получаемой пенсии. Средняя пенсия на Дону - около 16 тысяч рублей.Так, страховые пенсии с января 2021 года проиндексированы на 6,3 процента.- Стоимость одного пенсионного коэффициента повысилась с 93 рублей до 98 рублей 86 копеек, а размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии увеличился до 6 тысяч 44 рублей, - рассказали в правительстве Ростовской области.Изменения коснулись 937 тысяч неработающих пенсионеров, проживающих на территории Ростовской области. Люди, которые в течение этого года уйдут на заслуженный отдых, могут рассчитывать на все положенные им индексации.Подсчитать на сколько выросла страховая пенсия может каждый. Для этого сумму получаемой выплаты нужно умножить на 1,063 (иными словами, мы узнаем пенсию с прибавленными 6,3 процента). Например, если страховая пенсия неработающего дончанина на конец минувшего года составляла 15 тысяч рублей, то после индексации она достигнет 15 тысяч 945 рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа развитие сел в Ростовской области потратили миллиард рублейДеньги направили на развитие, покупку жилья и улучшение инфраструктуры (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!