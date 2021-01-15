2021 год обещает преподнести сюрпризы для водителей в Ростовской области. Помимо ужесточения наказаний на грубые нарушения речь идет о еще большем контроле за процедурами, необходимыми каждому автомобилисту. Кроме того, в административном кодексе могут появится понятия, которые раньше никогда там не прописывались.Первое, что бросается в глаза среди возможных нововведений в 2021 году - штраф за агрессивное вождение. Среди водителей и сотрудников ГИБДД и раньше звучало подобное словосочетание, но до реальных наказаний в виде финансовых санкций дело не доходило. Теперь же в Государственную думу внесли предложение штрафовать лихачей на пять тысяч рублей.Речь идет о тех водителях, которые на дорогах позволяют себе резкие перестроения из ряда в ряд, игру в \\"шашки\\" или неожиданные торможения перед другими машинами.- Конечно, борьба с агрессивными водителями - дело полезное. У нас на дорогах их достаточно. Вот только где прописаны определенные нормы, по которым будут судить, насколько человек за рулем ведет себя агрессивно? - задается вопросом автомобильный юрист Анна Белоброва.Второй важный пункт касается правил прохождения технического осмотра автомобиля. Теперь весь процесс должен фиксироваться на фотокамеру, а диагностические карты заполняться в электронном виде и иметь цифровую подпись.- Технический осмотр автомобиля - больная тема для регионов. Он проводится при оформление полиса ОСАГО. Вот только очень многие водители просто покупают диагностические карты и спокойно передвигаются дальше, - говорит специалист.Особняком стоит предложение лишать водительских удостоверений водителей, которые за год допустили сразу несколько грубых нарушения правил дорожного движения. Среди них может быть превышение скорости на 60 км/час, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другое. За комбинацию трех грубых нарушений водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет. В министерстве юстиции уточнили, что штрафы с камер при этом учитываться не будут.Возникает вопрос о целесообразности подобной меры. Люди действительно нарушают, но при невысоком уровне культуры вождения в регионе складывается впечатление, что государство просто хочет пополнить казну за счет населения. С этим не согласна ростовский юрист.- Если речь идет о лишении прав, то здесь мы имеем дело с реальным стремлением навести порядок на дорогах. Статистка смертельных случаев при грубых нарушениях ПДД очень высокая. С этим действительно надо бороться, а запрет на управление транспортом в этом случае - эффективная мера, - поясняет Анна.На данный момент законопроект об изменении КоАП находится на доработке в министерстве юстиции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону из-за коронавируса не станут освящать воду в купеляхРассказываем, что будет происходить у мест купания в ночь с 18 на 19 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.