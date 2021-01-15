В Ростове-на-Дону на 15 января прирост за сутки - 392 человека.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 57 130 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 392 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находится 271 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 293 дончан. Выздороветь удалось 47 302 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1360. Коэффициент распространения инфекции – 1.- Новые инфицированные зарегистрированы в 44 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (160), Новошахтинске (13), Батайске (12), Семикаракорском (11) районе, Гукове (10), Каменске-Шахтинском (10), Шахтах (10), Красносулинском (10), Усть-Донецком (10), Матвеево-Курганском (9), Сальском (9), Белокалитвинском (8), Верхнедонском (8), Неклиновском (8), Чертковском (8), Шолоховском (8), Миллеровском (7), Орловском (7), Песчанокопском (7) районах, Таганроге (6), Кагальницком (6), Ремонтненском (6), Зерноградском (5), Обливском (5) районах, Новочеркасске (4), Егорлыкском (4), Пролетарском (4), Цимлянском (4), Родионово-Несветайском (3) районах, Волгодонске (2), Веселовском (2), Дубовском (2), Зимовниковском (2), Тарасовском (2), Боковском (1), Каменском (1), Константиновском (1), Куйбышевском (1), Мартыновском (1), Милютинском (1), Морозовском (1), Советском (1), Тацинском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 33,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 33,7% - от 46 до 65 лет, 21,9% - от 66 до 79 лет, 7,9% - старше 80 лет, 3,3% - дети. В стационарах содержатся 2 917 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 19 женщин, 57, две по 59 лет, 60, 64, 67, 68, три по 69 лет, 71, две по 74 года, 78, 81, две по 82 года, 83, 88 лет, и 10 мужчин – 59, 62, 63, два по 64 года, 65, 71, 76, два по 82 года, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 29 154 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 109,04 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 10 542 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 490,32 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 января 2021 года: еще 389 человек подхватили коронавирус.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 14 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!