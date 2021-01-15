Зима снова вернулась в донскую столицу. По прогнозам синоптиков, снегопад в Ростове будет длиться трое суток, то увеличиваясь, то немного утихая. Но даже несмотря на это, погода в городе будет стоять довольно приятная.В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 2 до минус 4 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в минус 3 градуса. А к вечеру значительно похолодает - от минус 5 до минус 6 градусов. В пятницу, 15 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, в течение всего дня будет идти снег.Ветер сегодня сменит четыре направления: юго-западное, западное, северо-западное, северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 748-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 77 до 90 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРост давления и понижение температуры: какая погода ждет ростовчан 14 января.Ветер уже не будет дуть со скоростью урагана.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!