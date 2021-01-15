Сколько продлится снегопад в Ростове-на-Дону: рассказываем о погоде в ближайшие дни. Прогнозы публикуют донское управление МЧС и ростовский Гидрометцентр.По данным синоптиков, снег пройдет ночью и утром 16 января. Днем существенных осадков не будет. Ночью столбик термометра опустится до минус пяти — минус семи градусов, днем — до минус четырех — минус шести. Скорость ветра — 11 — 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15 — 17 метров в секунду.17 января ночью осадков не будет, днем временами — снег. Ночью температура составит минус 9 — минус 11 градусов, днем — минус шесть — минус восемь. Порывы ветра будут по-прежнему сильными — до 12 — 14 метров в секунду.В ГУ МЧС сообщили, что осадки в области сохранятся до 19 января. До вторника может пройти снег, местами возможен сильный снег. На дорогах — снежный накат. Уточняется, что с 16 до 18 января ветер может усилиться до 18 метров в секунду. В эти дни видимость на дорогах может ухудшиться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещенские морозы до минус 16 градусов: резкое похолодание ждет Ростов-на-Дону в ближайшие дниСиноптики рассказали, стоит ли ожидать осадков на Крещение в Ростове-на-Дону. (Подробности)