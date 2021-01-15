В Ростове-на-Дон прирост заболевших за сутки составил 136 человек. Всего в Ростовской области коронавирусом заразились 398 жителей. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 57 528.Наибольшую долю зараженных, 43,2%, составляют жители в возрасте от 46 до 65 лет. 24,6% зараженных — от 18 до 45 лет; 24,1 % — от 66 до 79 лет. 5,1 % инфицированных — пожилые люди старше 80 лет, 3% — дети.Лечение в стационарах получают 2 948 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 298 человек.За сутки скончались 17 пациентов с ковидом. Среди них — девять женщин в возрасте от 57 до 88 лет и восемь мужчин от 61 года до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами коронавирусного заболевания стали 2 310 человек.Врачи следят за состоянием 28 937 человек. Сняты с медицинского наблюдения более 109 тысяч.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, как проходит вакцинация от коронавируса в Ростовской областиПрививки сделали медикам и сотрудникам Роспотребнадзора (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.