Стало известно, как проходит вакцинация от ковида в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в региональном пресс-центре штаба по коронавирусу.— В настоящее время вакцинами Спутник V и ЭпиВакКорона прививаются медицинские работники и сотрудники управления Роспотребнадзора, — уточнили в пресс-центре.О массовой поставке вакцины и вакцинации населения в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.Напомним, 42 дозы вакцины поступили в Ростовскую область в начале октября. Первые прививки сделали медикам. В правительстве сообщили, что все привитые чувствуют себя хорошо.В начале декабря донской регион получил 1200 доз вакцины «Спутник V». Этим препаратом собирались прививать медиков, сотрудников школ и учреждений социальной защиты. Позже в область поступило около тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона» для иммунизации сотрудников Роспотребнадзора, медиков и педагогов на отдаленных территориях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМассовая вакцинация в Ростовской области стартует в 2021 годуС января по март в донской регион планируется доставить 160 тысяч доз препарата. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.