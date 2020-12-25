Массовая вакцинация в Ростовской области стартует в 2021 году. В донской регион планируется доставить несколько десятков тысяч вакцины, сообщили региональном правительстве.— С января по март наступающего года в Ростовскую область доставят 160 тысяч доз. Это даст старт массовой вакцинации, — говорится в сообщении.Речь идет о вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». В область поступило около тысячи доз для иммунизации сотрудников Роспотребнадзора, медиков и педагогов отдаленных территорий донского региона. В настоящее время этой вакциной уже привили более ста человек. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 21 день.Напомним, в начале декабря Ростовская область получила 1 200 доз вакцины «Спутник V». Власти сообщили, что препаратом будут прививать медиков, сотрудников школ и учреждений соцзащиты населения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, когда стартует массовая вакцинация от коронавируса в Ростовской областиВ донской регион поступило 1,2 тысячи доз вакцины. (Подробности)Вакцина от коронавируса Ростове-на-Дону 2020: привезли первые 500 доз \\"Спутник V\\"Градоначальник сообщил, что сначала будут делать прививки тем, кто подвержен заражению больше всего - это медицинские работники. (Подробности)