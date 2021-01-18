В Ростове-на-Дону на 18 января прирост за сутки - 394 человека.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 58 315 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 394 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 272 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 334 человек. Выздороветь удалось 48 296 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1388. Коэффициент распространения инфекции – 1.- Новые инфицированные зарегистрированы в 48 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (137), Батайске (13), Новочеркасске (13), Волгодонске (12), Неклиновском (12) районе, Новошахтинске (11), Гукове (10), Таганроге (10), Красносулинском (10), Миллеровском (10), Сальском (10) районах, Шахтах (9), Верхнедонском (9), Чертковском (9) районах, Каменске-Шахтинском (8), Зимовниковском (7) районе, Азове (6), Звереве (6), Азовском (6), Белокалитвинском (6), Мясниковском (6), Волгодонском (5), Аксайском (4), Боковском (4), Матвеево-Курганском (4), Морозовском (4), Цимлянском (4), Веселовском (3), Константиновском (3), Куйбышевском (3), Милютинском (3), Орловском (3), Песчанокопском (3), Пролетарском (3), Ремонтненском (3), Семикаракорском (3), Тарасовском (3), Багаевском (2), Заветинском (2), Зерноградском (2), Кашарском (2), Обливском (2), Октябрьском (2), Усть-Донецком (2), Шолоховском (2) районах, Донецке (1), Дубовском (1), Каменском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 33% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,8% - от 46 до 65 лет, 17,8% - от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет, 4,6% - дети. В стационарах содержится 3 001 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали три женщины, 54, 81, 83 лет, и восемь мужчин – 40, 56, два по 66 лет, два по 71 году, 77, 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 29 119 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 109,49 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 10 841 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 1 522,61 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 января 2021 года: опасную инфекцию подхватили еще 398 человек.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 16 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!