В Ростове-на-Дону на 19 января прирост за сутки - 393 человека.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 58 708 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 393 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 293 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 348 дончан. Выздороветь удалось 48 505 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1397. Коэффициент распространения инфекции – 1.- Новые инфицированные зарегистрированы в 49 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (135), Новочеркасске (13), Таганроге (13), Батайске (12), Новошахтинске (12), Шахтах (12), Волгодонске (11), Сальском (11) районе, Гукове (10), Каменске-Шахтинском (10), Миллеровском (10), Красносулинском (9), Азовском (8), Неклиновском (8), Верхнедонском (7), Семикаракорском (7), Аксайском (6), Куйбышевском (6), Чертковском (6), Зерноградском (5), Зимовниковском (5), Шолоховском (5), Белокалитвинском (4), Константиновском (4), Матвеево-Курганском (4), Мясниковском (4), Октябрьском (4), Орловском (4), Песчанокопском (4), Ремонтненском (4), Тацинском (4), Целинском (4) районах, Донецке (3), Милютинском (3), Пролетарском (3) районах, Азове (2), Звереве (2), Веселовском (2), Дубовском (2), Егорлыкском (2), Заветинском (2), Каменском (2), Морозовском (2), Тарасовском (2), Багаевском (1), Боковском (1), Кагальницком (1), Мартыновском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 29,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,8% - от 46 до 65 лет, 18,8% - от 66 до 79 лет, 5,1% - старше 80 лет, 3% - дети. В стационарах содержатся 3 046 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин, 59, 64, 68, 69, 70, 71, 81, 82, 86 лет, и пятеро мужчин – 65, 70, 71, 75, 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 28 974 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 109,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 250 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 529,86 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 января 2021 года: более 58 тысяч зараженных насчитывается в регионе.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 18 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!