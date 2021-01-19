Обещанные крещенские морозы добрались до донской столицы. Ростовчан стоит одеться потеплее, потому что температура воздуха будет стремительно понижаться. Возможен снег, но идти он будет недолго.В утренние часы будет уже холодно - от минус 12 до минус 14 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в минус 13 градусов. А к вечеру еще больше похолодает - до минус 15 градусов. Во вторник, 19 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, небольшой снег возможен только утром.Ветер сегодня сменит два направления: северо-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 756-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 70 до 88 процента.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые снежные заносы ожидают ростовчан 18 января.Атмосферное давление будет расти с невероятной скоростью.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!