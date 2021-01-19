«Я не хотела умирать» - флешмоб с таким названием увидела ростовчанка в одной из социальных сетей. Он был посвящен жертвам домашнего насилия. И тогда она решила запустить проект в поддержку этого флешмоба в Ростове. Нашла визажиста-гримёра, студию для съемки. Пригласила не равнодушных моделей, которые поддержали идею. Позже тематические фотографии были опубликованы в Сети.«МОЛЧАТЬ - НЕЛЬЗЯ!»- Таким образом, я просто хотела обратить внимание на эту проблему. Призвать всех женщин к тому, что нельзя молчать, - рассказала «Комсомолке» Карине Арустамян, которая сейчас ведет частную практику психотерапевтом. Хотя, еще студенткой, планировала связать свою жизнь с экономикой. Однако судьба распорядилась иначе.В 24 года девушка познакомилась с мужчиной, тогда завязались романтические отношения. Но сказка длилась не долго: тот поднял на нее руку. И хотя ростовчанка сразу прекратила с ним все отношения, но истории про насилие со стороны мужчин часто звучали и от ее окружения.А потом случилось страшное – женщина потеряла мать. Но именно трагедии стали толчком для того, чтобы профессионально заняться психологией. И за пять лет Карине удалось не только помочь себе, но и оказать поддержку десяткам других людей.«ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»За годы своей практики психолог видела немало жертв домашнего насилия. По словам специалиста, как правило, в такие деструктивные отношения попадают те женщины, которые не смогли психологически расстаться с матерями (в психологии этот термин называется «сепарация» - прим. ред.). А также те, кого били в детстве.- И я сейчас говорю не о подзатыльнике за разбитую вазу, - рассказывает эксперт. – Речь идет о постоянных побоях. Позже таких женщин избивают годами мужья или сожители. Собственно говоря, женщины продолжают строить отношения с теми партнерами, которые напоминают им о детстве. В большей степени это неосознанная история. Ведь все мы родом из детства.БЫТЬ УНИЖЕННОЙ - ВЫГОДНО?Однако не всегда агрессия проявляется через рукоприкладство.- Бывает и эмоциональное насилие, - продолжает собеседница. - Например, мужчина запрещает выходить из дома без него, носить определенную одежду, встречаться с подругами. Все формы запрета - это про эмоциональное насилие.По словам специалиста, не всегда женщины готовы обсуждать свои проблемы во взаимоотношениях с психологом:- Потому что боятся того, что поймут - мужчина им не подходит. А что делать дальше – женщина не знает. Более того, порой некоторым выгодно быть униженной, ведь так не надо брать на себя ответственность. И это – опять про сепарацию и взросление.КАК РАСПОЗНАТЬ ТИРАНАПсихолог говорит, прежде, чем вступить в близкие отношения, необходимо узнать человека:- Задавайте вопросы о родственниках, об окружении и друзьях. Не стесняйтесь спрашивать, почему закончились прежние отношения. Все это – показательные истории. Задавать вопросы – нормально. А еще – важно понимать, как у мужчины обстоят дела с деньгами.Есть несколько точных маркеров тирана: он торопит отношения (чтобы войти поскорее в стадию слияния, избегая безопасной зоны - прим. ред.), часто и резко меняется настроение (отсутствие внутреннего контроля - прим. ред. ), он контролирует чрезмерно вас (где вы, с кем, зачем и почему - прим. ред.), не любит говорить о своих прошлых отношениях и как они завершились, он командует («сиди дома» «это не надевай» «покажи телефон» и так далее). И, наконец, ваши друзья не подходят (ему необходимо избавиться от всех ваших близких, чтобы вы доверяли только ему).ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МУЖЧИНА – АГРЕССОРСпециалист отмечает, что чаще всего с проблемой насилия в семье к ней обращаются женщины возрастом от 25 до 35 лет, а те, кто старше – предпочитают молчать о своих тайнах.При этом психолог говорит о том, что от тирана надо однозначно уходить!- Мы не можем поменять другого человека, - продолжает она. - Не можем заставить не бить себя. Мы можем только измениться сами. Я знаю много таких историй, когда женщины думали о том, что изменят мужа-алкоголика или игрока. В итоге все заканчивалось плачевно. Это - самая большая ошибка, - думать, что человека можно исправить. Более того, даже рождение ребенка не изменит мужчину и не привяжет к вам. В такой ситуации страдает в первую очередь ребенок, ведь ответственность за его безопасность лежит на матери и отце.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Любовь зла: Ростовчанка 10 лет ждала из тюрьмы возлюбленного, который избил ее до полусмертиДва дня он издевался над жертвой, которая простила его на суде, и пообещала снова принять через семь лет обратно (подробнее).