Три месяца назад кошка Багира из Центра безнадзорных животных серьезно заболела. У Багиры возникли осложнения после заражения вирусом. Казалось, животное обречено, на лечение требовалось 120 тысяч рублей. Однако неравнодушным жителям удалось собрать всю сумму и дать Багире еще один шанс.У Багиры был так называемый кошачий коронавирус — Feline coronavirus или FCoV. Несмотря на страшное название, инфекция не передается человеку и другим животным, а у кошек проходит незаметно. Однако Багире не повезло: в ее организме FCoV мутировал и привел к серьезным осложнениям. У четвероногой пациентки диагностировали смертельную болезнь ФИП или инфекционный перитонит.Помочь Багире могло только дорогое лекарство. Одна ампула с препаратом стоила 6 200 рублей, а курс должен был продлиться 12 недель. Всего требовалось 120 тысяч рублей — в Центре безнадзорных животных объявили сбор средств.Чтобы быстрее собрать средства для кошки сделали страницу в «Инстаграме». Здесь волонтеры регулярно рассказывали новости: сколько денег поступило, сколько препарата закупили. Дело оказалось непростым. Одни препараты кошке не подходили, поставки других задерживались из-за закрытых границ.Тем не менее волонтерам удалось найти всю сумму и купить лекарство в нужном объеме. В конце декабря для Багиры пришли последние ампулы.— Пришло лекарство, такое дорогое, но такое необходимое. Денег на оплату не хватило, пришлось немного занять. Главное — закончить лечение, ведь пройден огромный пути и назад дороги нет, — сообщалось на страницы Багиры.Волонтер и автор блога Ольга Шашкина рассказала «Комсомолькой правде», что кошка уже прошла лечение. Однако пока говорить о полном ее выздоровлении преждевременно.— Багира перешла в наблюдение, которое будет длиться 103 дня. Поэтому сейчас еще рано давать какие-либо комментарии, — пояснила женщина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону на лечение зараженной коронавирусом кошки собирают 120 тысяч рублейОдна ампула препарата для смертельно больного животного стоит больше шести тысяч рублей. (Подробности)