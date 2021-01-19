В начале декабря прошлого года неслыханная по своей дерзости кража случилась в Таганроге. Туда, на местный аэродром, доставили самолет Ил-80. Борт необходимо было модернизировать и провести ремонт для продления срока эксплуатации.Но ночью кто-то пробрался на аэродром, вскрыл люк воздушного судна и вынес оттуда 39 блоков радиостанций и еще пять радиоплат. Остальные приборы не тронули. А дерзость кражи состояла в том, что этот борт являлся так называемым самолетом «Судного дня». Он предназначен для управления войсками на случай ядерной войны. Различные эксперты в СМИ предполагали, что похитить оборудование с секретного борта могли чуть ли на американские разведчики.Подозреваемым, которого искали месяц, оказался местный житель, многодетный отец, 35-летний Жорик Х. Как сообщила его жена Елена, полиция, якобы, нашла на самолете отпечатки пальцев Жорика и следы ДНК. Но сама женщина категорически отрицает вину супруга. Говорит, что в ту ночь он спал дома.«ХОТЯТ ПОВЕСИТЬ ВСЕ НА НЕГО»Елена считает, что правоохранители просто нашли «козла отпущения».- Настоящего преступника не могут вычислить, вот и хотят повесить все на него. Жорик в ту ночь вообще был дома. Это могут подтвердить я, наши дети и соседи, - сообщила Елена корреспонденту «Комсомольской правды».Жорик, по словам женщины, готов даже пройти полиграф, чтобы доказать свою непричастность к краже.Кстати, такое исследование уже прошел его старший сын. Дело в том, что сейчас следствие активно допрашивает членов семьи подозреваемого.- Раз шесть на допросы уже вызывали меня и сына. Я в полицию ездила с маленькой восьмимесячной дочерью, так как мне ее оставить не с кем. Так вот, в отделении меня продержали часов пять. А сына, и того больше, все шесть.«ЭТО КАКОЙ-ТО УЖАС»По словам женщины, к ней приходили домой с обысками, но ничего не нашли. Также, со слов Елены, за их жильем оперативники установили слежку.- Вижу постоянно одну и ту же машину около дома. Даже соседи обратили на это внимание. Это какой-то ужас! Хотят посадить ни в чем невиновного человека, - продолжает таганроженка.Женщина не скрывает, что за мужем действительно водились «грешки». Так, Жорик был лишен водительских прав на два года за езду в пьяном состоянии.- Но на кражу муж никогда не пошел бы, ведь он понимает, что за это могут посадить. А у него слишком большая ответственность перед семьей. Шутка ли – жена и четверо детей! – приводит свои аргументы Елена. – Мой муж – самый лучший мужчина на свете! Ласковый, любящий. И вот сейчас нашу семью хотят просто разрушить.Источник издания в правоохранительных органах региона подтвердил, что по краже из самолета действительно есть подозреваемый.Адвокат Жорика, Ольга Бояркина, сообщила «Комсомолке», что в отношении ее подзащитного возбудили уголовное дело по статье «Кража».- Мой подзащитный свою вину не признает. Мы будем обжаловать постановление об избрании меры пресечения в виде ареста, - рассказала юрист.Эксперт прокомментировал, насколько сложно украсть что-либо с таких особо охраняемых объектов, как аэродром военного завода, на котором стоит самолет «Судного дня».- Утащить кабель или деталь военного агрегата могут и не имеющие отношения к технике воришки. Я не сомневаюсь в таланте народа что-нибудь снять или открутить. У нас есть несколько случаев в парке «Патриот», когда похищали или пытались украсть детали техники. Например, дульный тормоз. Он весит 150 килограммов. Запись на камере показала, что это дело двух 12-летних школьников, – рассказал редактор журнала «Арсенала Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. – Похищали оборудование с военных кораблей, из частей 12-го Главного управления минобороны (отвечает за ядерно-техническое обеспечение, – прим. ред.). Что касается самолетов, то люки открываются ключами, аналог которых может найти и не специалист в авиации.Отметим, что если суд все-таки признает вину Жорика, его могут посадить в тюрьму на десять лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Таганроге воры вскрыли люк самолета и унесли радиостанцииВ ЧП Разбираются следователи (подробнее)