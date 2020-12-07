В Таганроге воры вскрыли люк «самолета Судного дня» и унесли радиостанции

В "самолете судного дня" побывали воры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неслыханная по своей дерзости кража случилась в Таганроге. Туда, на местный аэродром несколько месяцев назад доставили один из самых секретных объектов военной авиации - «самолет Судного дня» Ил-80. Борт проходит модернизацию и ремонт для продления срока эксплуатации.

Но ночью кто-то пробрался на аэродром, вскрыл люк воздушного судна и вынес оттуда 39 блоков радиостанций и еще пять радиоплат. Остальные бортовые приборы злоумышленники не тронули.

О ЧП в таганрогский отдел полиции на транспорте сообщил сотрудник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в пресс-службе управления на транспорте УТ МВД России по СКФО, по данному факту проводится проверка.

Самолетом "Судного дня" называют специальный борт, который в случае ядерной угрозы должен стать основным командным пунктом. Стоящий в Таганроге самолет - один из таких четырех Ил-80 в российских войсках. Какие-либо сведения об оборудовании самолета и его характеристиках строго засекречены.

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