2020-07-16T21:18:54+03:00
Происшествия

В Ростовской области неизвестные украли 24 килограмма взрывчатки

Расследованием занялся уголовный розыск Тацинского района
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области неизвестные похитили 24 килограмма взрывчаткиВ Ростовской области неизвестные похитили 24 килограмма взрывчаткиФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донском регионе неизвестные похитили несколько килограмм взрывчатки.

Инцидент произошел в Тацинском районе. В ходе следствия стало известно, что при транспортировке из Санкт-Петербурга в Ростовскую область таинственным образом исчезли 24 килограмма взрывчатки.

Пропажа вскрылась на предприятии по подготовке участков к разработке и добыче полезных ископаемых "Югвзрывпром" в поселке Быстрогорский. В минувший понедельник туда из северной столицы прибыл грузовик марки Мерседес. Он доставил всего 15 тонн эмульсионно-взрывчатого вещества "Нитронит-ПАС".

При взвешивании грузового авто были замечены расхождения между фактическим весом и весом по документам. Таким образом была выявлена пропажа 24 килограмм взрывчатого вещества. После того, как грузовик был досконально осмотрен, специалисты обнаружили поврежденную пломбу и дужку замка на двери грузовика.

- Водитель заявил, что не причастен к происшествию и ничего подозрительного во время пути не заметил. Расследованием занялся уголовный розыск Тацинского МВД, - сообщает источник в правоохранительных органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео задержания террористов в Ростове-на-Дону обнародовала ФСБ.

Вооруженные силовики "взяли" злоумышленников в разных точках донской столицы.

"При задержании открыл огонь и убил себя": на Дону террористы планировали взорвать школы и больницы.

Силовики обезвредили опасных преступников.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Главный ветеринарный врач донской столицы предстанет перед судом за взяточничество
В Ростовской области построят транспортную развязку для выезда на Украину
Игроки "Сочи", разгромившие молодежку "Ростова", заболели коронавирусом
Град и ураган: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Ростовский суд арестовал подозреваемых в подготовке взрывов в школах и больницах
В Ростове власти предложили продлить маршрут №17
Возгорание на мусорном полигоне тушат спасатели в Ростове
Ректор ЮФУ расскажет об особенностях Приемной кампании 2020 года
На Дону больше четырех тысяч парней отправились в армию
В Ростове-на-Дону выросло число пользователей новых пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания ВТБ
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 июля
Радио-квест «Утоли жажду» в прямом эфире радио «Комсомольская правда»
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
В Ростове будут судить подрядчика, взявшего деньги за некачественную уборку реки Темерник
Упаковали в пакет и выбросили в мусорку: в Новочеркасске волонтер спас бездомных котят
За что ростовчане платят больше остальных: список продуктов
В Батайске 16-летний байкер погиб при ДТП с иномаркой
В эфире радио «Комсомольская правда» пройдет интересная радиовикторина
Без воды останутся жители Северного микрорайона города
В центре донской столицы столкнулись такси и автобус
В Западном микрорайоне донской столицы автолюбитель снес торговые лотки на тротуаре
Врачи смогли спасти глаз 13-летнему подростку
Похитителя мопедов поймали в донской столице
В Суворовском молодой водитель сбил пешехода
В Ростове обсудили направление первых веток метро
Ростовская звезда Playboy поразила фанатов «горячим» видео в откровенном купальнике
Три автомобиля столкнулись на окраине Ростова
В Ростовской области запретили посещать леса
В Ростовской области предприниматели пытаются уйти «в тень»