В Ростовской области неизвестные украли 24 килограмма взрывчатки

В донском регионе неизвестные похитили несколько килограмм взрывчатки.

Инцидент произошел в Тацинском районе. В ходе следствия стало известно, что при транспортировке из Санкт-Петербурга в Ростовскую область таинственным образом исчезли 24 килограмма взрывчатки.

Пропажа вскрылась на предприятии по подготовке участков к разработке и добыче полезных ископаемых "Югвзрывпром" в поселке Быстрогорский. В минувший понедельник туда из северной столицы прибыл грузовик марки Мерседес. Он доставил всего 15 тонн эмульсионно-взрывчатого вещества "Нитронит-ПАС".

При взвешивании грузового авто были замечены расхождения между фактическим весом и весом по документам. Таким образом была выявлена пропажа 24 килограмм взрывчатого вещества. После того, как грузовик был досконально осмотрен, специалисты обнаружили поврежденную пломбу и дужку замка на двери грузовика.

- Водитель заявил, что не причастен к происшествию и ничего подозрительного во время пути не заметил. Расследованием занялся уголовный розыск Тацинского МВД, - сообщает источник в правоохранительных органах.

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