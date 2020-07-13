Видео задержания террористов в Ростове-на-Дону обнародовала ФСБ

Сегодня, 13 июля, стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали банду террористов. Они готовили нападения на сотрудников полиции, а также пытались организовать взрывы в школах, церквях. "КП-Ростов" удалось получить видеозапись ареста.

Злоумышленников оперативники "брали" в разных частях города. Одних арестовали прямо на стройках, где они работали, а к другим нагрянули в квартиры. На кадрах видно, что среди личных вещей подозреваемых есть оружие, патроны и специальные приспособления, которые могли быть использованы для совершения терактов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/790203" frameborder="0"></iframe> ФСБ публикует кадры спецоперации в Ростовской области.

Напомним, в субботу, 11 июля, одного из них членов банды силовики попытались задержать в Азовском район области. Он не планировал сдаваться: достал оружие и начал стрелять по спецназовцам. В результате, понимая обреченность ситуации, террорист убил себя.