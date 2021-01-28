Главный инфекционист Дона развеяла мифы о прививках против коронавируса

В регионе привиты уже несколько тысяч жителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот уже 10 дней, как в Ростовской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. За это время во многих медицинских учреждениях региона открылись прививочные пункты, где людям делают прививки от covid-19. Ежедневно препарат получают сотни донских жителей.

В эфире радио "Комсомольской правда-Ростов" на 89,8 FM кандидат медицинских наук, главный инфекционист министерства здравоохранения Ростовской области Светлана Водяницкая развеяла мифы, которые возникли вокруг вакцины от коронавируса.

"НАРАБОТКИ ГОТОВИЛИСЬ ГОДАМИ"

Так, некоторые люди считают, что за такой короткий срок нельзя создать эффективный препарат. Находятся даже те, кто считает массовую вакцинацию экспериментом над людьми.

Однако, по словам Светланы Юрьевны, первая прививка была разработана еще в конце 18 века. Это была вакцина против натуральной оспы человека. С тех пор человечество и российские ученые, в частности, накопили огромный багаж знаний в этой области.

- У нас есть институты, которые работают больше 100 лет: центр Чумакова, центр имени Гамалеи, новосибирский центр "Вектор". Там трудится научная элита нашей страны. Это люди с большим опытом. Вакцина сделана не за пять минут. Наработки готовились годами, - рассказала в эфире нашей радиостанции Светлана Водяницкая.

"КАК РАБОТАЕТ ВАКЦИНА"

Несмотря на это, некоторые жители области с недоверием относятся к прививке. Возможно, люди просто не понимают, как действует вакцина и каким образом она защищает нас от инфекции.

- Иммунитет формируется либо искусственным путем, когда мы вакцинируемся, либо естественным, после того как человек переболел. Конечно, лучше сделать прививку. Это проще, чем заразиться и попасть в реанимацию с осложнениями, - призналась Водяницкая. - Но у нас, к сожалению, всегда находится группа граждан, которые активно проводят антивакциональную кампанию. Нам, медикам, очень печально это слушать.

ПРИВИТЫ БОЛЕЕ 6,4 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Еще одна распространенная причина, по которой люди отказывают от прививки - негативные побочные эффекты.

- После введения вакцины, конечно, первые и вторые сутки могут появится кратковременные синдромы, - отмечает специалист. - Они могут быть грипподобными, которые характеризуются общим недомоганием, повышением температуры тела, болью в мышцах и суставах. Это могут быть и местные проявления: болезненность в месте инъекции, покраснение и отечность. Очень редко отмечаются тошнота, дискомфорт в желудке, снижения аппетита. Но эти общие реакции не являются осложнениями. Такое бывает и после других вакцин.

Главный инфекционист Ростовской области добавила, что уже в регионе привито более 6,4 тысячи человек. Больше тысячи жителей завершили процедуру, то есть получили двукратную вакцину.

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