Лютые морозы не спешат покидать донскую столицу

В донской столице мороз будет крепчать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже уставшие от морозов ростовчане с каждым днем все больше и больше ждут потепления, но оно явно не спешит приходить в донскую столицу. Наоборот, становится все холоднее и приходится доставать из закромов все самые теплые вещи.

В утренние часы будет уже холодно - от минус 15 до минус 19 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 15 до минус 16 градусов. А к вечеру снова похолодает - от минус 18 до минус 19 градусов. В среду, 20 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять солнечная и ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается

Ветер сегодня сменит пять направлений: северо-западное, западное, северное, юго-западное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 2-6 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 758-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 75 до 85 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Столбики термометров опустятся до минус 15 градусов.

АЛЛО!

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