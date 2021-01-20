«Криминальный доктор»: Сериал с Анной Снаткиной и Кириллом Сафоновым в главных ролях снимают в Ростове-на-Дону

Анна Снаткина и Кирилл Сафонов снова станут парой в кино. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростове-на-Дону проходят съемки сериала «Криминальный доктор». Главные роли в драме исполнят известные актеры Анна Снаткина и Кирилл Сафонов.

Сериал покажет драматическую судьбу талантливого нейрохирурга Андрея Смирнова (Кирилл Сафонов). Медик так поглощен работой, что просто не замечает окружающий мир. Из-за этого от него уходит жена, а отношения с сыном становятся натянутыми. Единственная поддержка Смирнова — его невеста Марина, замглавврача больницы (Анна Снаткина). Интересно, что в драме актриса сыграет непривычную для нее отрицательную роль.

— Мне редко предлагают отрицательные роли, а здесь у меня как раз роль антагониста. Конечно, мне было интересно раскрыть и показать себя в другом амплуа. У моей героини сложная личная жизнь. К тому же, у нее есть некий порок, с которым она борется. Что это за порок пока сказать не могу – зритель увидит на экране, — поделилась Анна.

Кирилл Сафонов исполнит роль талантливого хирурга. Фото: телеканал НТВ.

История начинается с того, что к Смирнову попадает пациент. Хирургу удается его спасти, однако на следующий день выясняется, что больной умер. Медик пытается разобраться, по какой причине скончался пациент, но в итоге его жизнь резко меняется: сначала по подозрению в убийстве Смирнов попадает в СИЗО, после — в банду. За несколько дней идеалы и принципы главного героя терпят крах. Он пытается разорвать отношения с бандитами, однако сделать это можно только не живым. В итоге врачу придется бороться за жизнь, ведь именно в этой банде оказался сын Смирнова.

Волей обстоятельств главный герой попадает в банду. Фото: телеканал НТВ.

— Особенность и отличительная черта моего героя заключается в золотой, но «холодной» голове – он уникальный профессионал, но никудышный человек. Мне самому интересно наблюдать за его перерождением, — рассказал Кирилл Сафонов.

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