Пассажир устроил пьянку на борту самолета Москва-Ростов

Ростовский аэропорт Платов. Фото: Архив КП

В аэропорту Платов полицейские с трудом вывели из самолета 30-летнего пьяного жителя Нефтеюганска, который прилетел в донскую столицу из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО.

Во время полета мужичина стал распивать алкоголь в салоне самолета. Грубое нарушение правил поведения на борту лайнера заметили бортпроводники. Они попросили пассажира отказаться от горячительных напитков, но подвыпивший путешественник не обратил на слова стюардесс никакого внимания. Он как ни в чем не бывало продолжил застолье.

В дежурной части аэропорта Платов полицейские составили протоколы. Мужичину обвинили по нескольким статьям КоАП. Дебошир нарушил правила поведения на воздушном транспорте и заодно стал нарушителем статьи о потреблении алкоголя в запрещенных местах, пояснили в полиции. Теперь задержанному грозит административный арест на срок 15 суток.

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