Успехи в любви, но угрозы для здоровья: чего ждать от красивой даты 21.01.2021

Нумерологи считают, что у красивой даты есть особое значение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня 21 января 2021 года — 21.01.2021. Такие сочетания в народе принято называть красивыми. Однако нумерологи уверены, что такие даты несут особое значение и могут сказаться на жизни. Ростовский специалист-астролог Светлана Праздникова рассказала, каких угроз и радостей ожидать сегодня.

В КИТАЙСКОЙ НУМЕРОЛОГИИ

В дате 21.01.2021 много двоек и единиц. В китайской нумерологии двойка переводится как «легко», единица — как «выигрыш». В этот день многим будет сопутствовать удача.

В НУМЕРОЛОГИИ ТАРО

Согласно этой нумерологии, число 21 соответствует карте «Мир». Карта «Мир» означает успех, исполнение желаний, успех в обществе, семейной и личной жизни. Еще одно значение — возможность получить заслуженную награду.

В КЛАССИЧЕСКОЙ НУМЕРОЛОГИИ

Сегодня растущая Луна в Тельце — такое положение небесного тела сулит удачу в делах. Нумеролог советует сегодня распланировать время, построить планы на будущее. Сегодня лучше заняться сложными задачами, которые долго откладывались. При этом 21 января можно добиться успеха и в умственном труде, и в физической работе.

А ЧТО В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ?

В личной жизни также можно ждать приятных перемен. Хороший день для первого свидания, например. Считается, что сегодня можно получить высокий долгосрочный результат во всех делах, в том числе и в делах любовных. Вполне возможно, что сегодня вы можете встретить свою судьбу.

УГРОЗЫ

Однако не все так гладко. Луна в Тельце влияет на такие органы, как горло, шея, нижняя челюсть. Эти органы сегодня ослаблены, их стоит сегодня поберечь. Кроме того, в этот день лучше отказаться от операций на любые органы.

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