В Ростове-на-Дону бизнес-леди вывезла пятерых собак умирать в поле на морозе

Животных вывезли умирать в поле. Фото: предоставлено Светланой Назаровой

В Ростове-на-Дону успешная в бизнесе женщина вызвала шквал негодования в социальных сетях. История произошла в одном из частных секторов донской столицы. Волонтер Светлана Назарова рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Ростов» подробности случившегося.

"ПРОСТО ИЗБАВИЛАСЬ ОТ ЖИВОТНЫХ"

По словам собеседницы издания, на улице возле частных домов давно жили несколько беспризорных собак. Животные никого не беспокоили, были ласковыми и дружелюбными.

Вот только Ирине Семеновой (имя изменено, – прим. ред.) эти псы почему-то мешали. Она часто поднимала в разговоре с соседями эту тему, говорила, что боится нападения.

- А там такие доброжелательны песики. Вы бы только их видели! Один из них породы хаски, - поделилась мнением Светлана.

Говорят, что соседи не особо поддерживали Ирину Семенову в ее желании избавиться от животных. Тогда женщина решила расправиться с животными самостоятельно.

В один из холодных январских дней, когда Ростов заметало снегом, она якобы заманила собак в машину, села за руль и повезла пятерых живых существ за город.

«ОНИ ВИЛЯЛИ ХВОСТАМИ И ОБЛИЗЫВАЛИ ЕЙ РУКИ»

- Вы бы видели, с каким дружелюбием бросились к ней животные. Они виляли хвостами, облизывали ей руки. С таким доверием шли на ее зов. Там были совсем крошечные щенки, - говорит Светлана Назарова.

Светлана пояснила, как узнала о таких деталях «операции». Дело в том, что Ирина сама сняла на видео то, как заманивала животных в машину. А позже, когда уже вывезла выводок в поле между Ростовом и Чалтырем, скинула ролик в чат, в котором состояли жильцы частного сектора. А еще написала, что дальше будет действовать по отношению к беспризорным собакам еще жестче.

Многих так возмутило это циничное видео, что они стали отправлять его друзьям и знакомым. В итоге ролик был опубликован в одной из групп в Инстаграме. Видео, разумеется, вызвало шквал негативных комментариев в адрес Ирины. Подписчики группы все как один осудили женщину за жестокость. Таким же способом, через сеть, о ситуации узнали и волонтеры.

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ

Неравнодушные ростовчане решили во что бы то ни стало отыскать животных. Ведь пребывание в диком поле без еды и воды, да еще на морозе в минус 20 означало для всех пятерых верную смерть.

- Собаки жили в поселке, некоторым из них уже были наи дены дом и семья, но один человек решил их судьбу - забрал, вывез и оставил у дороги, - написали волонтеры в своем паблике.

Также общественники признались, что были шокированы и тем, что такой поступок совершил не кто-нибудь, а молодая женщина, воспитывающая сына. И как мать она должна показывать пример своему ребенку.

В первый день волонтеры несколько раз выезжали в поле, но вернулись в город ни с чем.

Однако они не опускали руки. И вот на следующий день разыскали хаски, а потом – еще трех собак. Кстати, две из них уже обрели дом. Животным нашли добрых и любящих хозяев.

Волонтерам осталось отыскать еще одного щенка, оставшегося в поле. И Светлана верит, что с этой задачей они справятся.

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