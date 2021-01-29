Большая стройка: Что появится в Ростове-на-Дону в 2021 году

Жители города давно жаловались на нехватку детских садов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже давно жители густонаселенных районов, которые относительно недавно появились на городских картах, страдают от нехватки школ, детских садов и благоустроенных территорий для прогулок. Но перемены назрели. В 2021 году Ростов-на-Дону должен сильно измениться. Власти города обещают провести колоссальную работу по развитию социальной инфраструктуры.

ДЕТСКИЕ САДЫ

Так, в микрорайоне Левенцовском, где сейчас проживают около 15 тысяч человек, функционирует шесть детских садиков. Разумеется, этого недостаточно, поэтому люди вынуждены возить своих малышей в другие районы города. Решить эту проблему планируют за счет строительства еще двух дошкольных учреждений, рассчитанных на несколько сотен детей.

- К застройке Левенцовского жилого района применяется комплексный подход, когда одновременно со строительством жилых домов возводятся дороги, социальные объекты. Этим летом здесь будут сданы два детских сада Площадь одного 4,5 тыс. квадратных метров, второго – 2,6 тыс.кв.метров. Стоимость объектов 367 млн.рублей, - прокомментировал глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Еще одно дошкольное учреждение - этажностью в три этажа появится на улице Ларина, 45б. Завершение строительства детского сада запланирована в августе этого года. Детский сад откроет свои двери для 65 малышей, проживающих в новых высотках вблизи проспекта Нагибина. Стоимость работ по его возведению составляет почти 140 млн рублей.

Другая большая стройка проходит вблизи Ростовского моря, где вырос новый микрорайон с многотысячным населением. Детской инфраструктуры там также не достает. По планам, в августе текущего года проблема будет частично решена. К этому времени должен появиться большой детский сад для 190 малышей, общей площадью почти в 5 тыс. квадратных метров.

ШКОЛЫ

В новых учебных классах нуждаются и жители района на улице Вересаева, что в Александровке. Власти обещают построить там огромную школу почти в 30 тыс. кв. метров. Здание будет рассчитано на 1,4 тысячи учеников. Грандиозная стройка уже завершена на 60 процентов, а срок сдачи установлен на май этого года. Общая стоимость работ превысит 1,3 млрд рублей.

- Реконструкции и капитального ремонта требуют и некоторые существующие школы. Так, например, Лицей №20 им. Поляничко, что на улице Металлургической. Он была построен еще в 70-е годы прошлого столетия и за это время здание значительно обветшало, как снаружи, так и внутри. В классах были старые парты, отделка помещений лицея имела многочисленные дефекты, конструкции здания находились в неудовлетворительном состоянии. Исправить это планируют за счет масштабной реконструкции на сумму в 710 млн рублей. На данный момент работы там завершены на 37 процентов, а сдать объект мы планируем в декабре этого года, - отметил ростовский градоначальник.

Не останется в стороне и здание бассейна школы №84 на улице Киргизской. В настоящее время там ведутся работы по капитальному ремонту здания. Стоимость работ составляет почти 109 млн рублей. По оценкам, его посещали несколько сотен учеников ежемесячно. На данный момент работы почти завершены, срок сдачи - апрель 2021 года.

Кроме того, в этом году будут приведены в порядок 9 пришкольных спортивных площадок и 1 стадион при ДЮСШ.

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Также, на территории Советского района планируется завершить в 2021 году капитальный ремонт здания МБУЗ «Детская городская поликлиника №45 города Ростова-на-Дону», расположенного по пр. Коммунистический. Стоимость капитального ремонта составляет около 124 млн. рублей. По завершению работ, здание поликлиники сможет принимать 500 детей в смену.

ПАРКИ

Кроме того, в Ростове-на-Дону планируют приступить к реализации проектов, о которых давно говорили. В первую очередь, речь идет о создании первой мили линейного парка вдоль реки Темерник. Он будет проходить от моста улицы Шеболдаева, что на Площади 2-й Пятилетки, до городского зоопарка.

Первую милю парка сдадут в конце этого года. А в ближайшие несколько лет, согласно плану, парк растянется по всему устью реки Темерник. Таким образом, получится беспрерывная зона от центра города до Щепкинского леса. На всем пути разместят лавочки, организуют места отдыха, откроют магазины и кафе. К слову, похожие территории, где люди могут наслаждаться красивейшей природой в пределах города, уже существуют в других мегаполисах нашей страны.

Еще один объект, о котором говорят много лет, парк «В честь 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов» в микрорайоне Суворовский. В этом году стартуют работы по его реконструкции. На реализацию задуманного потратят 164 млн рублей.

- На эти деньги подрядчик сделает освещение, в парке появится новая плитка, велодорожки и специальные площадки для выгула собак, - пояснил Алексей Валентинович. - Также рабочие займутся комплексным озеленением. В настоящее время ведутся работы по планировке земельного участка. Но сдать парк в эксплуатацию будет возможно лишь в конце следующего года.

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