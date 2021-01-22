Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 января 2021: число зараженных дончан перевалило за 60 тысяч

За сутки заразился 391 житель. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки - 151 человек. Всего в Ростовской области, включая донскую столицу, коронавирус выявлен у 391 жителя, из проходивших тестирование. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 60 269.

Большинство новых заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет — 38,4%. 29,7% зараженных — жители от 18 до 45 лет. 21,2% — от 66 до 79 лет; 3,8 — старше 80 лет; 6,9% — дети.

В стационарах находятся на лечении 2 792 человека. 255 из них — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть 26 человек с ковидом. Среди них — 18 женщин от 55 до 90 лет. Скончались восемь мужчин от 64 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами коронавируса стали 2 448 жителей.

Обследование проходят 28 362 человека. Сняты с медицинского наблюдения 110,3 тысячи дончан.

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