Ростовчанам сделали первую тысячу прививок против коронавируса

В Ростов поступили вакцины «Спутник V». Фото: Архив КП

Жители донской столицы после начала массовой вакцинации стали активно обращаться в больницы, чтобы сделать прививку против COVID-19. Ростовские медики привили уже 1020 горожан. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской мэрии.

Сейчас в Ростове-на-Дону вакцинация проходит в шести поликлинических отделениях больниц и 12 поликлиниках города. В мэрии заявляют, что все пункты вакцинации соответствуют необходимым стандартам: имеют отдельные кабинеты для осмотра и прививок, а также холодильное оборудование для вакцин.

Известно, что в одной из первых партий для массовой вакцинации в донскую столицу поступил препарат «Спутник V» на 3750 человек.

Терапевты будут проводить предварительный осмотр людей, желающих сделать прививку. Получить вакцину смогут люди в возрасте от 18 лет, без вирусных заболеваний, антител на COVID-19, аллергии на компоненты препарата и других противопоказаний.

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