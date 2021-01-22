В колодце в Ростовской области нашли убитыми мать и ребенка, которые пропали пять лет назад

После убийства тела выбросили в колодец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 22 января на окраине поселка в Усть-Донецком районе Ростовской области были найдены тела матери и ее пятилетнего сына. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах, 27-летняя женщина с ребенком переехала на Дон несколько лет назад.

ПЕРЕЕХАЛА К ЛЮБИМОМУ ИЗ СТАВРОПОЛЯ

Нина (имя изменено – прим. ред.) встретила здесь - на Дону - мужчину, которого полюбила. И ради этой любви даже переехала вместе с маленьким сынишкой из родного Ставрополя в отдаленную станицу на окраине Ростовской области.

Соседи говорят, что влюбленные начали жить гражданским браком. Но пять лет назад приезжая женщина с мальчиком неожиданно пропали: якобы в феврале 2015 года они вышли из дома, в котором жили, но больше их никто не видел.

Правда, больших подозрений это не вызвало: женщина могла вернуться туда, откуда приехала. Но были и те, кто поговаривал: мол, как сквозь землю провалились.

В итоге, предположение последних оказалось не таким уж бредовым. Тела мамы и сына, пропавших пять лет назад, нашли в старом заброшенном колодце на окраине станицы Усть-Донецкой.

ТРЕВОГУ ЗАБИЛИ МЕДИКИ

Источник издания пояснил, что у ребенка было тяжелое заболевание, а потому ему был нужен постоянный контроль со стороны врачей. Мальчик даже стоял на учете в одной из ставропольских больниц. И именно медики первыми забили тревогу.

- Дело в том, что в назначенное время мать не привезла сына на консультацию, - на условиях анонимности сообщил собеседник издания. - Врачи пытались дозвониться женщине, но тщетно. Тогда медики написали заявление в полицию.

В дальнейшем розысками занялись оперативники как Ставрополя, так и Ростовской области.

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ - ГРАЖДАНСКИЙ МУЖ И ЕГО ЗНАКОМЫЙ

В настоящее время на месте работают следователи. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося. Есть информация, что по подозрению в убийстве задержаны двое мужчин. К одному из них влюбленная женщина и приехала на Дон.

Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Максимальное наказание, предусмотренное законодательством по ней, составляет до 20 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дело Синей Бороды» по-ростовски: четыре жены, один адвокат и жестокое убийство

Сам мужчина своей вины не признает, но его помощник уже во всем признался (подробнее)