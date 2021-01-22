«По ее глазам текли слезы!»: от больной собаки цинично избавились хозяева, выбросив в поле вместе с калошами

У Шанти обнаружили онкологию. Фото: предоставлено Светланой Назаровой

Раздирающая душу история человеческого предательства произошла в Ростовской области. Хозяева завезли в поле свою старенькую овчарку, которая верою и правдой служила им шесть лет. Дело в том, что собака серьезно заболела. У нее диагностировали онкологию. А люди, видимо, просто не захотели наблюдать за страданиями пса. Поэтому дрессированного пса посадили в машину, захватив при этом старые калоши, после чего отвезли в поле недалеко от станицы Бессергеновки в Неклиновском районе. Там хозяева и оставили овчарку, приказав ей при этом охранять поношенную обувь.

СИДЕЛА СУТКАМИ НАПРОЛЕТ

Случайной свидетельницей этой сцены стала женщина, которая работает в охотничьем хозяйстве неподалеку. Именно от нее волонтеры и узнали, как цинично люди отказались от того, кто жил с ними бок о бок много лет.

- Ее завезли слишком далеко от людей. Ни еды, ни воды. Ничего! - рассказала волонтер Светлана Назарова. - Просто как старую калошу выбросили. Так она и сидела сутками напролет, не покидая свой пост. Вопиющий случай жестокости. Фактически ее бросили умирать заживо.

Светлана говорит, что все это время собаку, видимо, подкармливал сотрудница охотхозяйства.

- Точно никто не знает, как долго собака там жила и чем питалась. Но, судя по ее истощенному внешнему виду, около месяца девочка находилась в поле, - рассказывает Светлана.

ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ?

Когда волонтеры узнали об этой овчарке, то сразу же поехали в область, чтобы отыскать ее.

- Когда мы увозили собаку в Ростов, то по ее глазам текли слезы, - вспоминает Светлана. - Она понимала, что пришла помощь. Голодная, исхудавшая девочка отправилась к доброй женщине, которая отозвалась на призыв о помощи и взяла собаку к себе до пристроя. Прошел месяц, мы нашли для нее дом. Казалось бы, история со счастливым концом. Но ее снова ожидало предательство: собаку вернули из семьи.

Лишь позже выяснилась причина, по которой вторая семья отказалась от шестилетней овчарки: у нее нашли злокачественную опухоль внутренних органов. Но волонтерам чудом удалось собрать деньги на операцию. Опухоль вырезали. И сейчас благодарная пациентка проходит курс химиотерапии.

- Мы ей дали кличку Шанти, - улыбается Светлана. - В философии индуизма и буддизма это означает мир и гармония. Очень хочется верить, что курс химии пройдет успешно. А наша девочка действительно будет жить мирной и гармоничной жизнью.

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