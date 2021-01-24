Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 января 2021 года: число заболевших превысило 61 тысячу человек

В Ростовской области опасный вирус подхватили еще 388 человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону на 24 января прирост за сутки - 388 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В донском регионе новую коронавирусную инфекцию подхватили уже 61 046 человек. Как сообщает Роспотребнадзор, только за минувшие сутки в Ростовской области было выявлено 388 новых случаев заболевания. Из общего количества зараженных 219 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1453. Коэффициент распространения инфекции – 1, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что выздороветь удалось 50 581 заболевшуму, за вчерашний день смогли излечиться 362 местных жителей. Но жизни 11 человек врачам спасти так и не удалось, таким образом, за весь период буйства инфекции жертвами коронавируса стали уже 2 4888 дончан.

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