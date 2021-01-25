Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 января 2021 года: коронавирусом заразились еще 388 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 388 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 25 января прирост за сутки - 389 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 61 046 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 388 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 219 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 488 дончан. Выздороветь удалось 50 581 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1453. Коэффициент распространения инфекции – 1.

Новые инфицированные зарегистрированы в 48 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (144), Азовском (12) районе, Батайске (11), Новошахтинске (11), Новочеркасске (10), Шахтах (10), Белокалитвинском (10), Миллеровском (10) районах, Волгодонске (9), Красносулинском (9), Неклиновском (9) районах, Таганроге (8), Сальском (8) районе, Каменске-Шахтинском (7), Аксайском (6), Верхнедонском (6), Пролетарском (6) районах, Азове (5), Боковском (5), Волгодонском (5), Егорлыкском (5), Кашарском (5), Мясниковском (5), Семикаракорском (5), Цимлянском (5) районах, Гукове (4), Веселовском (4), Зерноградском (4), Милютинском (4), Обливском (4), Чертковском (4), Багаевском (3), Заветинском (3), Матвеево-Курганском (3), Октябрьском (3), Тарасовском (3), Тацинском (3), Усть-Донецком (3) районах, Донецке (2), Зимовниковском (2), Каменском (2), Куйбышевском (2), Морозовском (2), Орловском (2), Советском (2), Дубовском (1), Кагальницком (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 24,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,5% - от 46 до 65 лет, 20,9% - от 66 до 79 лет, 8,2% - старше 80 лет, 4,9% - дети. В стационарах содержатся 2 705 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали шесть женщин, 52, 58, две по 81 году, 83, 90 лет, и пять мужчин – 56, 72, 74, 81, 89 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 28 163 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 110,58 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 873 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 579,56 тысячи исследований.

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