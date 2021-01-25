Легкий снежок и глобальное потепление: какая погода ожидает ростовчан 25 января

В Ростове пройдет небольшой снег Фото: "КП" Архив

Весьма необычная погода ожидает жителей донской столицы в первый рабочий день недели. Почти все прелести погоды предстоит испытать горожанам: мороз, снег, резкое и сильное потепление, а затем снова похолодание.

В утренние часы будет прохладно - от 0 до минус 1 градуса, днем столбик термометра остановится на отметке от плюс 5 до плюс 7 градусов. А к вечеру температура снова немного понизится от 0 до минус 1 градуса. В понедельник,, 25 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять переменная облачность. По прогнозам синоптиков, есть вероятность выпадения легкого снега.

Ветер сегодня сменит два направления: юго-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 7-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться составит 755-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 59 до 95 процентов.

Сильных магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.