Ростовчанка в лотке яиц из супермаркета нашла деньги

Денежный сюрприз ждал ростовчанку в лотке с яйцами. Фото предоставлено героиней публикацией

Поход в супермаркет принес жительнице донской столицы приятный сюрприз. Среди прочих нужных продуктов, Таисия Киргеева решила купить лоток яиц.

- Об этом меня попросила подруга. Дело в том, что она сейчас в больнице. Поэтому я и отправилась за покупками, - рассказала Таисия корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Женщина пояснила, что брала яйца не самые дорогие – 60 рублей за десяток. Каково же было ее удивление, когда, придя домой и открыв лоток, она увидела внутри сто рублей. А рядом – записка со следующими словами: «Пусть эта денежка принесет Вам удачу и удовольствие».

Женщина уверена, что таким образом кто-то просто хотел сделать доброе дело.

- Возможно, хотели помочь пожилым людям, которые часто совершают покупки в этом магазине, - считает Таисия.

Кстати, фото сюрприза из лота с яйцами женщина опубликовала в социальной сети. Пост собрал множество лайков и комментариев. Отметим, что многие высказывания были негативными. Те из подписчиков, кто верит в различные магические ритуалы, решили, что таким образом кто-то наводит «порчу». И посоветовали сжечь купюру или выбросить. Самые продвинутые считали, что выбрасывать нужно только на перекрестке.

Сама Таисия не согласна с такими высказываниями,

- Спасибо большое тому, кто положил деньги в яйца. Это подняло мне настроение, - продолжает ростовчанка.

КСТАТИ

Психолог-эксперт, гештальт-терапевт Карине Арустамян рассказала, почему добрый поступок многие восприняли как желание напакостить:

- В мире существует такой феномен – «эффект поля». На нас сильно влияет то, что происходит в стране. Многие боялись пандемии, многие отрицали болезнь, называя ситуацию мировым заговором. Поэтому сейчас люди просто боятся радоваться. И те, кто пишет о том, что купюра в лотке с яйцами – это порча, «подклад», как раз просто боятся радоваться. Кроме того, есть еще момент: те, кто видят не чистые помыслы, по факту, отражает себя. Также вера в порчу, гадание и прочее говорит о том, что человек не готов брать ответственность за свои поступки. Ему проще винить в неудачах кого-то или что-то. Ну, и негативные высказывания могут еще говорить о зависти.

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