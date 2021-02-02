"Пытаться искоренить мат - бессмысленно": ростовский лингвист о борьбе с ненормативной лексикой

Рядом с иными любителями "крепких" словечек "вянут уши". Фото: Светлана Макеева

3 февраля во всем мире пройдет День борьбы с ненормативной лексикой. В культуре России мат, нецензурные выражения занимают особое место. "Крепкие" словечки в своих произведениях использовали известные поэты и писатели. Даже на страницах величайших рукописей можно встретить слова, которые принято считать нелитературными. Чего уж говорить о простых людях...

Ростовский лингвист, преподаватель иностранных языков с многолетним стажем Юлия Власова наблюдает, как ненормативная лексика в последнее время все больше вытесняет литературный язык.

- Активное использование мата есть не только среди малообразованного населения, что было во все времена. Но, к сожалению, и среди молодежи, - отметила специалист.

По мнению Власовой, этому способствует засилье брани в современных песнях, фильмах, книгах, лексиконе популярных артистов. Люди часто высказывают свои мысли с помощью мата в социальных сетях. А их высказывания находятся на всеобщем обозрении. В результате как бы сама собой происходит популяризация нецензурной лексики.

Можно ли решить эту проблему? По мнению ростовского лингвиста, не стоит ставить целью полностью искоренить мат и убрать его из языка.

- Это абсолютно недостижимо. А если человек часто "ругается", то ему самому следует контролировать себя и использовать такие слова только в особых случаях, - отмечает Юлия Власова. - В русском языке достаточно ярких, экспрессивных литературных слов, чтобы выразить все свои мысли и чувства.

Лингвист и преподаватель добавила, что речь не только отражает сиюминутное состояние человека, но и влияет на мировоззрение. Люди, с которыми мы общаемся, меняют наш образ мышления. Поэтому общайтесь с грамотными, и общайтесь грамотно. А мат можно приберечь лишь для экстренных ситуаций.

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АЛЛО!

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