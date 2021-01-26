Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 января 2021 года: от опасной инфекции скончались еще 17 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 386 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону на 25 января прирост за сутки - 386 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 61 432 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 386 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 229 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 505 человек. Выздороветь удалось 50 952 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1459. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 46 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (144), Азовском (13) районе, Батайске (11), Новошахтинске (11), Новочеркасске (10), Шахтах (10), Красносулинском (10), Миллеровском (10), Неклиновском (10) районах, Волгодонске (9), Белокалитвинском (9) районе, Каменске-Шахтинском (8), Таганроге (8), Аксайском (8), Сальском (8), Мясниковском (7) районах, Азове (6), Гукове (6), Верхнедонском (6), Кашарском (5), Пролетарском (5), Семикаракорском (5) районах, Звереве (4), Веселовском (4), Зерноградском (4), Обливском (4), Песчанокопском (4), Цимлянском (4), Чертковском (4) районах, Донецке (3), Егорлыкском (3), Зимовниковском (3), Константиновском (3), Матвеево-Курганском (3), Милютинском (3), Октябрьском (3), Тацинском (3), Багаевском (2), Заветинском (2), Каменском (2), Морозовском (2), Орловском (2), Тарасовском (2), Кагальницком (1), Ремонтненском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,2% - от 46 до 65 лет, 19,2% - от 66 до 79 лет, 6,7% - старше 80 лет, 6,5% - дети. В стационарах содержатся 2 703 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 11 женщин, две по 54 года, 63, 64, 68, две по 70 лет, 71, 72, две по 74 года, и шестеро мужчин – 42, 67, 80, 82, 85, 94 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 28 076 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 110,72 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 345 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 586,21 тысячи исследований.

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