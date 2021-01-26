Проливной дождь с утра застанет ростовчан врасплох

В донской столице пройдет дождь Фото: "КП" Архив

В донской столице значительно потеплеет, даже несмотря на обильное выпадение осадков. Весна уже потихоньку начинает прокрадываться в Ростов-на-Дону.

В утренние часы будет прохладно - от 0 до плюс 3 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке от плюс 7 до плюс 8 градусов. А к вечеру температура снова немного понизится от плюс 3 до плюс 4 градусов. Во вторник, 26 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять переменная облачность. По прогнозам синоптиков, сильный дождь обрушится на город с утра, но после него сразу выйдет яркое солнце.

Ветер сегодня сменит три направления: южное, юго-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 86 до 99 процентов.

Ранним утром даже возможны небольшие магнитные бури.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легкий снежок и глобальное потепление: какая погода ожидает ростовчан 25 января.

Ветер сильно разгоняться тоже не будет.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!