«Успеть за семь минут»: ростовские врачи спасли от смерти роженицу и ребенка

Веронику с сынишкой уже выписали из больницы. Фото: официальный аккаунт Перинатального центра в "Инстаграм"

Долгожданная беременность и предвкушение счастья материнства едва не обернулись для ростовчанки трагедией.

Вероника, находившаяся на 39 неделе беременности, вышла в магазин за хлебом и упала.

Как позже она рассказала врачам, перед этим у нее сильно закружилась голова, потом потемнело в глазах, начало тошнить и появилось предсудорожное состояние.

Прохожие сразу же вызвали «скорую помощь» и женщину отвезли в БСМП-2.

СТРАШНЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ

Сначала врачи заподозрили грозное осложнение. В приемном отделении медики провели необходимые обследования, сделали магнитно-резонансную терапию, затем вызвали на помощь реаниматологов, неврологов и акушеров-гинекологов.

Грозный диагноз вроде бы не был подтвержден, но и лучше Веронике не становилось. Тогда врачи БСМП приняли решение – транспортировать беременную в Ростовский перинатальный центр. При этом, понимая, что транспортировка может ухудшить состояние женщины, в перинатальный центр перевозили ее очень бережно.

Медики выяснили, что у женщины - тяжелая преэклампсия. Это токсикоз второй половины беременности, когда организм женщины перестает справляться с повышенной нагрузкой, возникающей при увеличении срока беременности. Преэклампсия - основная причина материнской и перинатальной смертности или инвалидизации.

СЧАСТЬЕ ВЕСОМ В 3600

Жизни Вероники и ее находящегося в утробе сына оказались под угрозой. Срочно требовалось кесарево сечение.

Как пояснили в перинатальном центре, для таких случаев существует экстренная операционная. Ее развернули всего за семь минут. А уже через 15 минут пришла доктор Людмила Воронина, началась операция.

К счастью, эта история – со счастливым концом. Врачи сохранили жизни матери и ребенка. На свет появился Денис. Его рост – 52 сантиметра, а вес – 3600 граммов. Пожалуй, эти цифры, а также точное время рождения, – 19.23, Вероника запомнит навсегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Мишка-торопыжка": Малыша размером с ладонь спасли ростовские врачи

Мальчик появился на свет весом чуть больше 900 граммов (подробнее)