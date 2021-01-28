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Общество

«Мы должны быть вместе»: Спустя почти сорок лет ростовчанка нашла родную мать

Ольга Ивасилишина простила родного человека, оставившего ее в детском доме
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Волонтеры помогли женщине найти мать. Фото героя публикации.

Волонтеры помогли женщине найти мать. Фото героя публикации.

Ольга Ивасилишина почти сразу после рождения попала в новочеркасский дом малютки. Несмотря на одинокое и сложное детство, женщина решила найти семью. Из данных у Ольги были только имя и адрес рождения мамы - и те различались в нескольких документах. Несмотря на это, спустя почти сорок лет женщине удалось ее найти.

КАК ИСКАЛА

Скудные данные о маме Ольга получила из двух документов, свидетельстве о рождении и выписке из истории рождения. Из первого женщина узнала, что родственницу зовут Ивасилишина Ольга Андреевна, ей далеко за 60 лет.

Выписка и вовсе завела женщину в тупик — указанный в документ адрес рождения Ольги Андреевны существовал только на бумаге. Там же говорилось, что роженица страдала от тяжелого хронического заболевания и якобы просто не могла воспитывать ребенка. При этом кто поставил молодой женщине диагноз, где она лечилась нигде не сообщалось.

— Я перелопатила горы документов, искала родственников в социальных сетях. Вместе со мной маму искали несколько волонтеров. Долгое время никаких зацепок не было. И тут мне звонит один из помощников и говорит — нашла номер твоих родственников! — вспоминает Ольга.

Ольга выросла в детском доме. Фото героя публикации.

Ольга выросла в детском доме. Фото героя публикации.

КАК СВЯЗЫВАЛАСЬ

На том конце провода Ольге ответила жена ее дяди. Оказалось, что самого родственника по имени Иван давно уже нет в живых. Его супруга ничего не знала о матери Ольги, но дала номер еще одной родственницы — на этот раз тети.

— Тетя Люда оказалась младшей сестрой мамы. Она сразу мне поверила, сказала: «У тебя голос Оли». Она мне и сообщила, что мама — в сельской больнице в Азовском районе, в паллиативном отделении. Сама она помочь ей не могла: живет далеко, шесть детей, — рассказывает Ольга Ивасилишина.

Ольга отправилась в ту самую больницу, но настроена была скептически. Во-первых, девичья фамилия потенциальной мамы была Ивасишина, а не Ивасилишина. Во-вторых, казалось, что спустя столько лет поисков поверить можно только тесту ДНК.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Оказалось, что 72-летняя Ольга Андреевна живет в больнице уже два года. Она не может ходить, когда-то у нее были серьезные переломы ноги и бедра. Пожилая женщина сразу признала дочь, оставленную когда-то в новочеркасском роддоме. Согласилась и на тест ДНК.

— Конечно, я волновалась, у меня подкашивались ноги, сердце выпрыгивало из груди. Всю жизнь у тебя не было родных — и вот перед тобой, кажется, родная мать. Но все равно вопросов было много — кто она, где жила, как меня родила, — вспоминает Ольга.

Все, что говорила старшая Ольга, было похоже на правду. Тест показал совпадение в 99,9 процента. Когда не осталось никаких сомнений, мать и дочь поговорили по душам.

Женщины сдали тест ДНК. Фото героя публикации.

Женщины сдали тест ДНК. Фото героя публикации.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Ольга Андреевна родилась в Молдове в многодетной семье — кроме нее родители воспитывали еще пятерых детей. Отношения с отцом у юной Оли были настолько натянутые, что в конце концов она сбежала из дома. После этого связь она поддерживала только с одной сестрой — той самой тетей Людой. Как беглянка оказалась в Ростовской области, неизвестно. Здесь она жила в Батайске с отцом Ольги.

— Здоровье и память ее очень подводят, много она сказать не может, - говорит Ольга-младшая. - Она не может объяснить, почему родила меня в Новочеркасске, и что сейчас с папой. Очень старается и пытается вспомнить, но пока безуспешно.

Дочери пришлось задавать пожилой маме и более болезненные вопросы: Почему она оставила ее в роддоме? Пыталась ли найти?

— Она сказала, что ей не отдавали ребенка, хотя она приходила и просила, - перессказывает дочь. - Видимо, в молодости она действительно страдала от серьезного заболевания, при котором бы не потянула ребенка. Я вижу, что ей все равно стыдно и больно.

Но самое удивительное — кроме Ольги ее мать помнит еще троих детей. Двум братьям Виктору и Михаилу, а также сестре Олесе должно быть около 50 лет. Теперь женщины ищут других своих родственников.

Сейчас женщина сама воспитывает двух дочерей. Фото героя публикации.

Сейчас женщина сама воспитывает двух дочерей. Фото героя публикации.

ПОМОГАЕТ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Уже в преклонном возрасте мама Ольги попала в беду. По ее словам, сначала ее кто-то избил — этого человека женщина не помнит.

— Она говорит, что в больнице познакомилась с какой-то санитаркой, - добавляет дочка. - Они подружились, сотрудница якобы приютила ее у себя. А потом отдала в то самое паллиативное отделение. Документы, по словам мамы, остались у той женщины. Думаю, и ее пенсию получает этот человек.

Сейчас Ольга пытается помочь маме, найти подозрительную «покровительницу из больницы», восстановить документы. Она собирается забрать пожилую женщину домой.

— Пока я не могу этого сделать, - признается Ольга. - Мама не ходит, только сидит, даже ложку поднимает с трудом. За ней нужен постоянный уход, а я разбираюсь с документами. Но, конечно, я ее заберу, мы должны быть вместе.

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