«Мы должны быть вместе»: Спустя почти сорок лет ростовчанка нашла родную мать

Волонтеры помогли женщине найти мать. Фото героя публикации.

Ольга Ивасилишина почти сразу после рождения попала в новочеркасский дом малютки. Несмотря на одинокое и сложное детство, женщина решила найти семью. Из данных у Ольги были только имя и адрес рождения мамы - и те различались в нескольких документах. Несмотря на это, спустя почти сорок лет женщине удалось ее найти.

КАК ИСКАЛА

Скудные данные о маме Ольга получила из двух документов, свидетельстве о рождении и выписке из истории рождения. Из первого женщина узнала, что родственницу зовут Ивасилишина Ольга Андреевна, ей далеко за 60 лет.

Выписка и вовсе завела женщину в тупик — указанный в документ адрес рождения Ольги Андреевны существовал только на бумаге. Там же говорилось, что роженица страдала от тяжелого хронического заболевания и якобы просто не могла воспитывать ребенка. При этом кто поставил молодой женщине диагноз, где она лечилась нигде не сообщалось.

— Я перелопатила горы документов, искала родственников в социальных сетях. Вместе со мной маму искали несколько волонтеров. Долгое время никаких зацепок не было. И тут мне звонит один из помощников и говорит — нашла номер твоих родственников! — вспоминает Ольга.

Ольга выросла в детском доме. Фото героя публикации.

КАК СВЯЗЫВАЛАСЬ

На том конце провода Ольге ответила жена ее дяди. Оказалось, что самого родственника по имени Иван давно уже нет в живых. Его супруга ничего не знала о матери Ольги, но дала номер еще одной родственницы — на этот раз тети.

— Тетя Люда оказалась младшей сестрой мамы. Она сразу мне поверила, сказала: «У тебя голос Оли». Она мне и сообщила, что мама — в сельской больнице в Азовском районе, в паллиативном отделении. Сама она помочь ей не могла: живет далеко, шесть детей, — рассказывает Ольга Ивасилишина.

Ольга отправилась в ту самую больницу, но настроена была скептически. Во-первых, девичья фамилия потенциальной мамы была Ивасишина, а не Ивасилишина. Во-вторых, казалось, что спустя столько лет поисков поверить можно только тесту ДНК.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Оказалось, что 72-летняя Ольга Андреевна живет в больнице уже два года. Она не может ходить, когда-то у нее были серьезные переломы ноги и бедра. Пожилая женщина сразу признала дочь, оставленную когда-то в новочеркасском роддоме. Согласилась и на тест ДНК.

— Конечно, я волновалась, у меня подкашивались ноги, сердце выпрыгивало из груди. Всю жизнь у тебя не было родных — и вот перед тобой, кажется, родная мать. Но все равно вопросов было много — кто она, где жила, как меня родила, — вспоминает Ольга.

Все, что говорила старшая Ольга, было похоже на правду. Тест показал совпадение в 99,9 процента. Когда не осталось никаких сомнений, мать и дочь поговорили по душам.

Женщины сдали тест ДНК. Фото героя публикации.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Ольга Андреевна родилась в Молдове в многодетной семье — кроме нее родители воспитывали еще пятерых детей. Отношения с отцом у юной Оли были настолько натянутые, что в конце концов она сбежала из дома. После этого связь она поддерживала только с одной сестрой — той самой тетей Людой. Как беглянка оказалась в Ростовской области, неизвестно. Здесь она жила в Батайске с отцом Ольги.

— Здоровье и память ее очень подводят, много она сказать не может, - говорит Ольга-младшая. - Она не может объяснить, почему родила меня в Новочеркасске, и что сейчас с папой. Очень старается и пытается вспомнить, но пока безуспешно.

Дочери пришлось задавать пожилой маме и более болезненные вопросы: Почему она оставила ее в роддоме? Пыталась ли найти?

— Она сказала, что ей не отдавали ребенка, хотя она приходила и просила, - перессказывает дочь. - Видимо, в молодости она действительно страдала от серьезного заболевания, при котором бы не потянула ребенка. Я вижу, что ей все равно стыдно и больно.

Но самое удивительное — кроме Ольги ее мать помнит еще троих детей. Двум братьям Виктору и Михаилу, а также сестре Олесе должно быть около 50 лет. Теперь женщины ищут других своих родственников.

Сейчас женщина сама воспитывает двух дочерей. Фото героя публикации.

ПОМОГАЕТ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Уже в преклонном возрасте мама Ольги попала в беду. По ее словам, сначала ее кто-то избил — этого человека женщина не помнит.

— Она говорит, что в больнице познакомилась с какой-то санитаркой, - добавляет дочка. - Они подружились, сотрудница якобы приютила ее у себя. А потом отдала в то самое паллиативное отделение. Документы, по словам мамы, остались у той женщины. Думаю, и ее пенсию получает этот человек.

Сейчас Ольга пытается помочь маме, найти подозрительную «покровительницу из больницы», восстановить документы. Она собирается забрать пожилую женщину домой.

— Пока я не могу этого сделать, - признается Ольга. - Мама не ходит, только сидит, даже ложку поднимает с трудом. За ней нужен постоянный уход, а я разбираюсь с документами. Но, конечно, я ее заберу, мы должны быть вместе.

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