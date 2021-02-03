Михаил Гуров, «Учитель года России 2020»: биография, где преподает

Математик Михаил Гуров. ФОТО: пресс-служба правительства РО.

Михаил Гуров, «Учитель года России 2020»: рассказываем о биографии, образовании и школе, где работает преподаватель. Накануне, напомним, он стал победителем престижного общероссийского конкурса. К признанию ростовчанин шел около десяти лет.

Михаил Гуров учился на мехмате Южного федерального университета (ранее факультет входил в РГУ). В 2009 году он закончил с отличием бакалавриат, в 2011 – магистратуру. Одновременно изучал экономику в Южно-российском гуманитарном институте. Кандидатом физико-математических наук стал в 2016 году, а через год прослушал программу для педагогов. Кроме того, преподаватель прошел курс лекций по госуправлению в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ).

Себя в одном из интервью он назвал «учеником ростовской математической школы». Университет может похвастаться громкими именами в математике. Среди своих учителей Гуров упомянул, в том числе, профессора Александра Абанина.

Преподавать математику школьникам Михаил Николаевич начал около десяти лет назад в областном центре дополнительного образования. Одновременно вел научную работу на одной из кафедр ростовского мехмата. Затем преподавал в лицее № 11 и гимназии № 95. С 2016 года – преподаватель математики в частном лицее классического элитарного образования (лицей КЭО) в Ростове.

С начала работы в школе Гуров продвигает самых талантливых учеников. В 2010 году один из его воспитанников стал призером регионального этапа всероссийской математической олимпиады. К 2014 году в обойме Гурова уже более десятка воспитанников, победивших в олимпиадах и других математических соревнованиях.

Своих учеников математик ценит за то, что они не зажаты каким-либо рамками. Именно такое качество, как пояснял в одном из интервью Гуров, позволило его ученику Макару Волкову сделать открытие. Совместно с преподавателем Макар обнаружил новые закономерности в последовательности касающихся окружностей. Эту задачу математики пытались решить с IV века, ее сформулировал один из древнегреческих ученых.

В 2018 году ростовский преподаватель стал призером творческого конкурса учителей математики. Через год Гуров – лауреат областного конкурса «Учитель года Дона – 2019».

В январе 2021 года во время конкурса «Учитель года России» Михаил Николаевич презентовал свой профессиональный опыт в мастерской под названием «Методическая квадрига». А еще провел урок в 9 классе «Система уравнений с параметром. Определение количества решений». Он проходил в школе №55 в Волгограде. Конкурсный урок по регламенту длился 35 минут. А затем вопросы конкурсанту задавали члены жюри. В итоге жюри признало ростовчанина лучшим школьным учителем 2020 года.

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