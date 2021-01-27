Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 января 2021 января: количество зараженных за сутки начало уменьшаться

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 382 человека Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону на 27 января прирост за сутки - 382 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 61 814 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 382 новых новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 238 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 533 человек. Выздороветь удалось 51 270. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1473. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 52 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (142), Батайске (11), Новочеркасске (11), Новошахтинске (10), Таганроге (10), Шахтах (10), Красносулинском (10), Неклиновском (10), Азовском (9), Белокалитвинском (8), Миллеровском (8), Тацинском (8) районах, Каменске-Шахтинском (7), Сальском (7), Аксайском (6), Ремонтненском (6) районах, Азове (5), Волгодонске (5), Гукове (5), Веселовском (5), Каменском (5), Мясниковском (5), Песчанокопском (5), Семикаракорском (5), Верхнедонском (4), Егорлыкском (4), Морозовском (4), Пролетарском (4) районах, Звереве (3), Боковском (3), Волгодонском (3), Заветинском (3), Зерноградском (3), Константиновском (3), Матвеево-Курганском (3), Обливском (3), Октябрьском (3), Тарасовском (3), Целинском (3), Багаевском (2), Дубовском (2), Кагальницком (2), Куйбышевском (2), Орловском (2), Усть-Донецком (2), Цимлянском (2) районах, Донецке (1), Зимовниковском (1), Кашарском (1), Милютинском (1), Чертковском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,6% - от 46 до 65 лет, 24,6% - от 66 до 79 лет, 6,3% - старше 80 лет, 5% - дети. В стационарах содержатся 2 702 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 14 женщин, 54, 61, 63, 66, две по 69 лет, 75, две по 76 лет, 77, 78, 79, 80, 84 лет, и 14 мужчин – 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 69, 83, 84, 90 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 27 984 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского наблюдения 110,85 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 962 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 591,17 тысячи исследований.

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