Теплый облачный день ожидает ростовчан 27 января

В Ростове будет облачно, но тепло Фото: "КП" Архив

Похоже, долгожданное тепло вернулось в донскую столицу надолго и покидать ее до следующей зимы не планирует. Но к вечеру усилится ветер, что немного осложнит жизнь теплолюбивым ростовчанам.

В утренние часы будет прохладно - от плюс 1 до плюс 4 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке от плюс 2 до плюс 4 градусов. А к вечеру температура снова немного понизится до плюс 2 градусов. В среду, 27 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: юго-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 748-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 72 до 94 процентов.

Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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