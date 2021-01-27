Тест доказал отцовство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетная мать из Ростовской области за всю свою жизнь воспитала не один десяток детей. Из них лишь двое – кровные, остальные – под опекой. Но на «своих» и «чужих» женщина с большим сердцем никого не делит. Всех любит одинаково и очень-очень сильно.

НЕ ХОТЕЛОСЬ РАЗЛУЧАТЬ ДЕТЕЙ

За каждого, как признается дончанка, болит душа. Нередко ее дети хотят увидеть своих биологических родителей. Приемная мать понимает: оступиться в жизни может каждый взрослый, поэтому никогда не противится детскому порыву. Так было и в этот раз.

Вот уже 15 лет в ее семье живут Никита, Ваня, Света и Аня (имена изменены, - прим. автора). Старшему из них уже 19 лет, младшей на днях исполнилось 16. Мать отказалась от них, когда малышке не было и года. Сердобольная ростовчанка в свое время забрала всех четверых, чтобы не разлучать детей - ведь кого-то могли усыновить, а другие - попасть в разные детские дома.

Но однажды на пороге многодетной семьи появился отец ребятишек. При том, что в свидетельстве о рождении — в графе об отцовстве - стоял прочерк.

- У меня был номер их матери, - вспоминает она. - Я позвонила ей. Она подтвердила, что Иван — действительно отец. Сама же видеться с ребятишками она не захотела, хотя я уговаривала ее стать на верный путь, найти работу, а со временем восстановиться в родительских правах. Она не захотела. Потом какое-то время сидела в колонии. Знаю это потому, что по закону биологические матери должны платить алименты даже несмотря на то, что они лишены прав. И однажды какая-то часть денег из ее тюремной зарплаты пришла детворе. Но затем я о ней много лет не слышала.

НУЖЕН ТЕСТ ДНК

А пару месяцев назад женщина объявилась. Написала в соцсети младшей дочери (при опеке имена и фамилии детей остаются прежними, - прим. автора). Это совпало с еще одной новостью: сестра Ивана сообщила, что отец детей умер.

- Он действительно пропал на какое-то время, - говорит приемная мать. - Но мы не знали, что было причиной. И тогда детвора решила подать на мать в суд, чтобы та заплатила алименты. Оно и понятно: денег у нас только на еду. А они уже все взрослые — хочется и одежду покрасивее, и телефон подороже.

Вот только женщина не считала, что кому-то что-то должна.

- Если докажете, что Иван - биологический отец, то будете получать пенсию по потере кормильца, - озвучила она свою правду. А заодно и предложила: поехать на телевидение и принять участие в передаче, в которой делают тесты ДНК. Мол, у самой у нее нет времени на походы по экспертам и лабораториям.

При этом сама женщина не подумала, видимо, что даже доказательство отцовства не снимет с нее обязанности по выплате алиментов.

«НЕ ДОЛГО ДУМАЛА»

В итоге дети пересказали разговор приемной матери, а та согласилась последовать совету.

- Я не долго думала! Ведь я действовала в интересах детей. Взяла и написала на ТВ, - рассказала та корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов». - Нас позвали на передачу.

Первая встреча биологической матери и детей произошла студии федерального телеканала. Первая за 15 (!) лет. Женщина привезла подросткам подарки и попросила у них прощения. Но сами ребята не поверили в искренность ее слов и заявили, что та «играет на публику».

Известно, что в итоге тест подтвердил, что все братья и сестры от одного отца: анализ сдала родная сестра их папы. Правда, вопрос о том, будет ли Наталья платить алименты, так и остался открытым. Но, выйдя из студии, к детям она больше так и не подошла.

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