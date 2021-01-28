Легкий ночной снежок и проливной дождь подпортят настроение ростовчанам в конце рабочей недели

В Ростове снова ожидаются осадки Фото: "КП" Архив

В донской столице с утра и вечером ожидаются осадки в виде снега и дождя. Видимость на дорогах в связи с этим значительно уменьшится. Начнет понемногу стихать ветер.

В утренние часы будет прохладно - от плюс 1 до плюс 2 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке от плюс 4 до плюс 5 градусов. А к вечеру температура снова немного понизится до плюс 2 градусов. В четверг, 28 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, ранним утром возможен небольшой снег, а к вечеру припустит проливной дождь

Ветер сегодня сменит три направления: восточное, южное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 745-749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 84 до 100 процентов.

Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Но к вечеру начнет усиливаться ветер.

АЛЛО!

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