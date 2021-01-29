Относительно теплая погода ожидает ростовчан в последний рабочий январский день

В Ростове последний рабочий день января будет пасмурным Фото: "КП" Архив

Конец января сможет порадовать жителей донской столицы только плюсовой температурой и переменной облачностью. Типичная для Ростова зима снова вернулась на улицы города.

В утренние часы будет прохладно - от минус 1 до плюс 2 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке от плюс 4 до плюс 5 градусов. А к вечеру температура снова немного понизится от плюс 1 до плюс 2 градусов. В пятницу, 29 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять переменная облачность. По прогнозам синоптиков, дождь пройдет во второй половине дня.

Ветер сегодня сменит два направления: южное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-15 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 749-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 66 до 93 процентов.

Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Ветер будет потихоньку стихать.

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