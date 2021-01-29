«Словно почувствовал беду»: В Батайске женщина чудом избежала второго пожара и смерти

Сергей Величко героем себя не считает. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Удивительную интуицию и чуткость проявил инспектор МЧС из Батайска. На днях у местной жительницы, 66-летней Елены Васильевны, произошел пожар из-за замыкания электропроводки. К счастью, потушили его очень быстро. Да и обошлось без особого ущерба.

МЕСТО НЕ ОТПУСКАЛО

Однако даже если пожар не значительный, по правилам, на место все равно приходит дознаватель, чтобы установить причину возгорания.

- Вечером, после самого ЧП, я сфотографировал последствия. Однако снимки получились нечеткими. Я сказал хозяйке, что вернусь к ней утром, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Батайску Сергей Величко.

На следующий день, ровно в десять утра, мужчина был на месте.

Однако ворота во двор были наглухо закрыты и подперты изнутри. Этот момент сразу смутил Сергея. Он с улицы стал звать хозяйку дома, но ответа не последовало. Тогда, словно предчувствуя беду, дознаватель стал задавать наводящие вопросы соседу.

- Пытался выяснить, видел ли тот Елену Васильевну утром,- продолжает Сергей Величко.

Сосед лишь развел руками и сообщил, что, вроде, женщина на улицу не выходила. Казалось бы, что на нет и суда нет.

- Я мог бы, конечно, сразу уехать, - говорит дознаватель.

Но Сергея это место, словно, не отпускало.

- Тут подъехал коллега погорелицы. И я сказал ему – пошли, - продолжает собеседник издания.

Уже во дворе мужчины увидели, что дверь в дом приоткрыта. Вошли. Смотрят – на газовой плите дымится кастрюля. А в соседней комнате на полу лежит Елена Васильевна.

Сергей пришел к женщине, чтобы установить причину пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

ВЫНОСИЛ ИЗ ДОМА НА РУКАХ

Сергей бросился к женщине со всех ног. Она не шевелилась, но пульс, к счастью, прощупывался.

- На улице в тот день стоял сильный мороз, около минус двадцати градусов, в комнате было немногим теплее. Убедившись, что женщина жива, я накрыл ее бушлатом и на руках отнес в дом соседа, и там уже дождался скорую, передал Елену Васильевну врачам, - рассказывает мужчина.

Как выяснится позже, у батайчанки случился инсульт, и, если бы не чуткость оказавшегося рядом сотрудника МЧС, история могла бы закончиться совсем иначе.

- Во-первых, инсульт - дело опасное. А во-вторых, у нее была не выключена кастрюля и, еще бы час, случился бы второй пожар. Учитывая обстоятельства, женщина могла просто сгореть заживо, - подытожил Сергей.

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