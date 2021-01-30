Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 января 2021 года: количество зараженных приближается к 63 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 377 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 29 января прирост за сутки - 377 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 62 945 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 377 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 204 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 606 дончан. Выздороветь удалось 52 461 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1498. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 50 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (143), Батайске (11), Таганроге (11), Азовском (11) районе, Новошахтинске (9), Шахтах (9), Миллеровском (9), Неклиновском (9), Сальском (9) районах, Новочеркасске (8), Аксайском (7), Красносулинском (7), Шолоховском (7) районах, Гукове (6), Зерноградском (6), Мясниковском (6), Семикаракорском (6) районах, Каменске-Шахтинском (5), Багаевском (5), Белокалитвинском (5), Верхнедонском (5), Зимовниковском (5), Орловском (5), Пролетарском (5) районах, Волгодонске (4), Звереве (4), Егорлыкском (4), Заветинском (4), Каменском (4), Обливском (4), Тацинском (4) районах, Донецке (3), Боковском (3), Волгодонском (3), Константиновском (3), Морозовском (3), Октябрьском (3), Ремонтненском (3), Веселовском (2), Кагальницком (2), Кашарском (2), Матвеево-Курганском (2), Тарасовском (2), Целинском (2), Чертковском (2) районах, Азове (1), Куйбышевском (1), Мартыновском (1), Родионово-Несветайском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 25,7% - от 18 до 45 лет, 41,4% - от 46 до 65 лет, 20,9% - от 66 до 79 лет, 5,6% - старше 80 лет, 6,4% - дети. В стационарах содержатся 2 382 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин, 47, 52, две по 68 лет, 70, 72, 73, 82, 91 года, и 11 мужчин – 54, 62, 63, 66, 68, два по 69 лет, два по 71 году, 73, 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 9 560 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 619,18 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 января 2021 года: выздороветь смогли более 52 тысяч человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 29 января.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!