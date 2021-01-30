Ветер, солнце или дождь: какая погода ждет ростовчан на выходных

Экстремальные перепады температур негативно отражаются на здоровье жителей. Фото: архив "КП"

Последние несколько дней жителям Ростова-на-Дону погода преподносит сюрпризы. Сначала были морозы, затем пошли дожди, а после вообще показалось теплое солнце. Что-то подобное ждет ростовчан и в эти выходные.

Сегодня, 30 января, будет теплая погода. Воздух прогреется до 7 градусов тепла. В утренние часы возможен небольшой дождь. Однако уже после обеда тучи рассеются и покажется солнце. Стоит предупредить, что весь день будет бушевать сильнейший ветер порывами до 10 метров в секунду.

На следующий день, 31 января, погода еще больше покажут свою силу. Солнце прогреет воздух до 8 градусов тепла, однако штормовой ветер до 13 метров в секунду не даст почувствовать весеннее настроение. Утром также ожидаются незначительные осадки.

Если планируете провести выходные на улице, следует взять с собой не только зонтик, но и дополнительные теплые вещи.

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