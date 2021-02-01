Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 февраля 2021 года: коронавирусом заразились еще 374 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 374 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 1 февраля прирост за сутки - 374 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 63 695 человек. По последним данным Роспотребнадзора, зафиксировано 374 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 234 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 640 дончан. Выздороветь удалось 53 301 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1516. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 45 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (145), Таганроге (13), Батайске (12), Новочеркасске (11), Азове (10), Азовском (10) районе, Гукове (9), Белокалитвинском (9), Егорлыкском (9), Неклиновском (9) районах, Новошахтинске (8), Красносулинском (8), Аксайском (7), Зимовниковском (7), Миллеровском (7) районах, Каменске-Шахтинском (6), Шахтах (6), Зерноградском (6), Пролетарском (6), Семикаракорском (6), Верхнедонском (5), Каменском (5), Сальском (5), Багаевском (4), Дубовском (4), Кагальницком (4), Матвеево-Курганском (4), Мясниковском (4), Октябрьском (4), Цимлянском (4), Константиновском (3), Морозовском (3), Ремонтненском (3), Тарасовском (3), Чертковском (3) районах, Волгодонске (2), Орловском (2) районе, Звереве (1), Веселовском (1), Куйбышевском (1), Мартыновском (1), Советском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,6% - от 46 до 65 лет, 23,8% - от 66 до 79 лет, 5,6% - старше 80 лет, 5,6% - дети. В стационарах содержатся 2 284 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин, 60, 63, 64, 66, 67, 71, 77, 80, две по 81 году, 85, 95 лет, и 12 мужчин – 44, 46, 58, 60, 61, 63, 66, 75, два по 81 году, 82, 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 9 871 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 1 638,87 тысячи исследований.

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