Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 февраля 2021 года: число зараженных превысило 64 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 372 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на 2 февраля прирост за сутки - 372 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 64 067 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 372 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 205 человек. Врачам не удалось спасти жизни уже 2 655 дончан. Выздороветь удалось 53 723 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1525. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 50 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (142), Батайске (11), Гукове (11), Новошахтинске (11), Таганроге (11), Азовском (11) районе, Новочеркасске (10), Неклиновском (10), Красносулинском (9) районах, Шахтах (8), Белокалитвинском (8), Зерноградском (7), Зимовниковском (7), Семикаракорском (6) районах, Азове (5), Верхнедонском (5), Каменском (5), Миллеровском (5), Мясниковском (5), Сальском (5) районах, Каменске-Шахтинском (4), Багаевском (4), Егорлыкском (4), Кагальницком (4), Константиновском (4), Матвеево-Курганском (4), Милютинском (4), Обливском (4), Тарасовском (4), Тацинском (4), Цимлянском (4), Чертковском (4) районах, Донецке (3), Морозовском (3), Октябрьском (3), Пролетарском (3) районах, Звереве (2), Кашарском (2), Мартыновском (2), Песчанокопском (2), Ремонтненском (2), Целинском (2) районах, Волгодонске (1), Аксайском (1), Боковском (1), Веселовском (1), Дубовском (1), Куйбышевском (1), Орловском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,2% - от 46 до 65 лет, 22,8% - от 66 до 79 лет, 5,9% - старше 80 лет, 3% - дети. В стационарах содержатся 2 283 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали шесть женщин, 58, 62, 63, 80, 82, 83 лет, и девять мужчин – 58, 62, 66, 71, 72, 73, 78, 82, 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 10 118 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 648,99 тысячи исследований.

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