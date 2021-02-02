Магнитные бури разразятся в Ростове 2 февраля

В Ростове пройдет небольшой дождь Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Настроение у ростовчан 2 февраля будет особо переменчивым из-за предстоящих магнитных бурь. Радовать будет лишь по-весеннему теплая погода.

В утренние часы будет довольно тепло - от плюс 6 до плюс 9 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке в плюс 11 градусов. А к вечеру температура снова немного понизится от плюс 2 до плюс 6 градусов. Во вторник, 2 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять переменная облачность. По прогнозам синоптиков, небольшой дождь возможен только к вечеру.

Ветер сегодня сменит три направления: южное, юго-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 753-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 61 до 98 процентов.

Небольшие магнитные бури будут бушевать в Ростове каждые 12 часов, начиная с полуночи.

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Воздух прогреется до +12 градусов.

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